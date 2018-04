Geslaagden rookstopcursus ontvangen diploma 10 april 2018

In Haacht ontvingen de geslaagden van de jaarlijkse rookstopcursus van de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst H3K in samenwerking met Logo Oost-Brabant onlangs hun diploma. 32 van de 34 deelnemers die zich van januari tot april in een traject van acht groepssessies door een erkend tabacoloog lieten begeleiden, slaagden er ook in de sigaret blijvend af te zweren. "Het verbaast me hoe snel een groepsdynamiek op gang kwam en wat deze groep in amper acht sessies heeft gepresteerd", zegt tabacoloog Kathleen Peetroons, die de groep begeleidde. "De groepsaanpak zorgde ervoor dat de deelnemers uitkeken naar de bijeenkomsten met lotgenoten en dat stoppen geen eenzame strijd tegen de sigaret werd."











