Gemeentelijke vacatures 15 mei 2018

02u51 0

De gemeente Haacht heeft momenteel heel wat vacatures. Zo is de gemeente op zoek naar een Administratief Assistent Onthaal, een Cultuurmedewerker, een Mobiliteitsambtenaar, een zaalwachter voor de sporthal en poetspersoneel voor zowel gemeente als OCMW. Ook jobstudenten voor diverse gemeentelijke diensten mogen zich nog aanmelden. Solliciteren kan voor de meeste functies nog tot en met 27 mei. Meer info via www.haacht.be, of rechtstreeks bij de personeelsdienst via personeelsdienst@haacht.be en 016/61.91.28. (SPK)