Gemeentebestuur beantwoordt vragen via Facebook

Het gemeentebestuur van Haacht houdt donderdag voor het eerst een 'online vragenuurtje'. Via de sociale netwerksite Facebook kan iedereen een uur lang - van 11 tot 12 uur - online zijn vragen stellen aan het schepencollege. Dat kan door ze in het Facebook-evenement in te typen. De leden van het college van burgemeester en schepenen zullen de vragen vervolgens live per chat beantwoorden. Het initiatief kadert in de inspanningen van het Haachtse bestuur om het beleid zo transparant mogelijk te maken. Het is een eerste stap van het gemeentebestuur in het actief gebruik van Facebook als participatiekanaal. (SPK)