Gemeentebestuur beantwoordt vragen via Facebook 02u28 0 Sven Ponsaerts Het voltallige schepencollege beantwoordde gisteren een uur lang vragen van inwoners op Facebook.

Het gemeentebestuur van Haacht hield gistervoormiddag voor het eerst een 'online vragenuurtje' via Facebook. Ruim een uur lang konden alle mogelijke gemeentelijke vragen afgevuurd worden op het voltallige schepencollege. Het college ontving bijna twintig vragen. Die gingen vooral over mobiliteit, verkeersveiligheid aan de scholen en wegwerkzaamheden, maar ook over de treinverbindingen van en naar Haacht, en de lokale regelgeving rond het gebruik van vuurwerk. "We formuleren met het hele college meteen een antwoord. De gemeentesecretaris zit aan de knoppen en typt", legt burgemeester Steven Swiggers uit. "Het initiatief, een experiment waarvan het idee enkele weken geleden eerder spontaan tijdens een collegevergadering is ontstaan, kadert in onze inspanningen om het beleid zo transparant mogelijk te maken", klinkt het bij het bestuur. "We beseffen dat het reilen en zeilen van de gemeente ook op sociale media erg leeft. Gezien het aantal vragen en reacties, denken we er best eens over na hoe in deze vorm van communicatie met de burger enige regelmaat te brengen." (SPK)