Gemeente zoekt personeel via sociale media 10 april 2018

De gemeente Haacht gaat haar vacatures in de toekomst ook via sociale media bekendmaken. Een modern personeelsbeleid zet volgens het gemeentebestuur in op moderne media, en daarom liet het professionele wervingsfilmpjes maken waarin werknemers van de gemeente en het OCMW als ambassadeurs in het gemeentehuis, het OCMW-gebouw en de sporthal figureren. De filmpjes zullen de functies van mobiliteitsdeskundige, sporthalmedewerker, deskundige stedenbouw, poetspersoneel, cultuurmedewerker, jobstudenten en administratief medewerker de komende weken en maanden extra in de kijker zetten. Voor de productie ervan werd samengewerkt met de Haachtse firma Sylvester Productions. (SPK)