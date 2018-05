Gemeente lanceert Landbouwleerroute 'Langs Haachtse Velden' 19 mei 2018

02u32 0 Haacht De gemeente Haacht heeft op voorstel van de Landbouwadviesraad een 'Landbouwleerroute' uitgewerkt.

De educatieve en interactieve fietsroute van 32 kilometer loodst geïnteresseerden langs verschillende landbouwbedrijven en ook elf interactieve informatieborden die onder meer aan de hand van met de smartphone scanbare QR-codes over de hedendaagse landbouw in Haacht informeren. Onder andere het 'Witte Goud' (witloof, asperges en blond bier), de aardappelteelt, maar ook de varkens- en rundveebedrijven en brouwerijen in de gemeente worden belicht. Het initiatief is op kindermaat en moet vooral hen op een aangename manier meer voeling met de oorsprong van ons voedsel en het werk van de (Haachtse) landbouwers bijbrengen.





De route werd met medewerking van Plattelandsklassen, de Boerenbond en Bedrijfsgilde uitgewerkt als een fietslus met drie mogelijke startpunten: de Engelenburcht in Tildonk, het Brouwershof aan Brouwerij Haacht en Parking Lombaarden. De Landbouwleerroute wordt op zondag 27 mei met een openingstocht ingefietst. Iedereen is daarbij welkom.





Start om 12 uur aan de Engelenburcht in Tildonk. (SPK)