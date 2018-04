Gemeente Haacht in zee met Dierenbescherming Mechelen 12 april 2018

02u46 0 Haacht De gemeente Haacht gaat een samenwerking aan met Dierenbescherming Mechelen. Na de verhuis van het dierenasiel De Zorghoeve vanuit Tildonk naar Leefdaal (Bertem), moest Haacht als 'Diervriendelijke gemeente' op zoek naar een nieuwe partner om problemen met dieren op een diervriendelijke manier op te lossen.

"Om ons diervriendelijk beleid door te voeren, zal de gemeente in de toekomst samenwerken met Dierenbescherming Mechelen", zegt schepen van Dierenwelzijn Dieter Van Besien (Groen). "Via deze samenwerking zorgen we niet alleen voor de opvang van loslopende huisdieren, maar willen we ook de zwerfkattenpopulatie onder controle houden." Via het onthaal in het gemeentehuis kunnen inwoners van Haacht gratis (mits betaling van een waarborg) een vangkooi lenen om zwerfkatten te vangen. Eenmaal de kat gevangen, kunnen inwoners contact opnemen met Dierenbescherming Mechelen. De gemeente draagt de kosten van de interventie."





Tijdelijk verblijf

Mogelijk gevaarlijke situaties door loslopende dieren kunnen aan de politie gemeld worden via het nummer 112. Inwoners van Haacht zijn voorts welkom bij Dierenbescherming Mechelen voor de opvang van verloren gelopen en gevonden huisdieren, het afstaan van een huisdier en het tijdelijk verblijf van huisdieren in het pension. Meer info: www.dierenbeschermingmechelen.be en 015/20.52.87.





(SPK)