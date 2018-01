Gemeente en Cambio peilen naar interesse autodelen 27 januari 2018

03u45 0 Haacht De gemeente Haacht en Cambio houden samen een bevraging over autodelen. Daarmee willen ze bij de Haachtenaar naar de interesse in het systeem van autodelen peilen.

"Autodelen zal zonder enige twijfel deel uitmaken van de mobiliteit van de toekomst", aldus Dieter Van Besien, schepen van Milieu voor Groen. "Met deze enquête willen we onderzoeken of een kleinere gemeente als Haacht vandaag al klaar is voor het simpel en gebruiksvriendelijk systeem waarbij op vaste standplaatsen in de gemeente auto's ter beschikking staan die men na reservatie tegen een vergoeding kan gebruiken. Het Cambio-systeem is financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Men betaalt naast een bescheiden maandelijks abonnement immers enkel voor de effectief gereden kilometers." Tot en met 30 maart kan elke Haachtenaar de bevraging online invullen via de website www.haacht.be/autodelen. De resultaten zullen vóór de zomervakantie bekend gemaakt worden. Bij voldoende interesse zal er een infoavond over het systeem volgen. (SPK)