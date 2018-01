Geld gestolen bij inbraak 02u26 0

In de Postweg in Tildonk werd tijdens de overgang van oud naar nieuw een inbraak vastgesteld in een woning. De inbrekers wisten via een zijdeur de woning te betreden. Zij konden een kleine som geld meenemen. Een buurtonderzoek leverde geen nuttige info inzake de mogelijke dader(s) op. (ADPW)