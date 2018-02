Frans Swartelé stelt boek 'Kinderkracht' voor 15 februari 2018

Frans Swartelé, bezieler van het Anne Frank-project, stelt zaterdag zijn nieuwe boek 'Kinderkracht' voor in Haacht. In zijn vierde werk heeft de auteur het over de kwetsbaarheid van kinderen. Aan de hand van vijftien aangrijpende verhalen vertelt de docent aan de KU Leuven en Sociale Hogeschool Heverlee over het leven van kinderen zoals Anne Frank, Nabela Benaïssa en Malala Jousafzai. In het boek is er ruimte voor zowel vreugde over de schoonheid en de kracht van het kwetsbare kinderleven als verbijstering over de wijze waarop deze wereld met kinderen omgaat. Iedereen is zaterdag welkom vanaf 10.30 uur in HaBoBIB, Verhaegenlaan 5 in Haacht. De toegang is gratis. (SPK)