Fotozoektocht door gemeente 29 juni 2018

02u30 0

De gemeente Haacht heeft net als vorig jaar een fotozoektocht uitgestippeld. De wandeling van acht kilometer leidt de deelnemers langs de stille straten en veldwegen van Haacht. Zowel het start- als eindpunt van de wandeling is de Markt van Haacht-centrum. De tocht loopt langs enkele trage wegen en is de ideale manier om de gemeente op een andere manier te leren kennen. Deelnemen kan tot en met 10 september. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 'Autovrije Zondag' op 16 september. De wandelbrochure is gratis af te halen aan het onthaal van het gemeentehuis of op www.haacht.be. (SPK)