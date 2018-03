Fotospel 'Kijk... Groot-Haacht, gisteren en vandaag' 09 maart 2018

03u06 0 Haacht Davidsfonds Haacht houdt op dinsdag 20 maart in samenwerking met de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring Hagok het ludiek fotospel 'Kijk... Groot-Haacht, gisteren en vandaag'.

Aanwezigen leren aan de hand van een fotospel met een vijftigtal oude foto's en bijhorende multiplechoicevragen Groot-Haacht op een verrassende manier beter kennen. Het ludiek fotospel vindt plaats in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht en vangt aan om 19.30 uur stipt. Deelnemen kost 7 euro (leden Davidsfonds of Hagok: 5 euro). Een Haachtse attentie is inbegrepen. Inschrijven via haacht@davidsfonds.net of mee.vdb@proximus.be. (SPK)