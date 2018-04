Fotoclub Piksel houdt zevende 'Foto-Expo' 06 april 2018

Fotoclub Piksel uit Haacht houdt tijdens het weekend van 21 en 22 april haar zevende 'Foto-Expo'. De tentoonstelling toont de beste werken van de leden in de meest uiteenlopende genres. De expo vindt plaats in de Vredezaal langs het Klapgat in Haacht en is gratis toegankelijk. Op zaterdag is dat van 13 tot 20 uur, en op zondag van 10 tot 19 uur. Piksel bestaat zeven jaar en telt een 20-tal leden. Die beoefenen verschillende disciplines. De club verzamelt tweemaal per maand in de Vredezaal . Ze doet ook uitstappen en nodigt regelmatig sprekers uit.











(SPK)