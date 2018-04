Ford Fiesta gestolen 06 april 2018

02u27 0

In de Neerstraat in Haacht zijn dieven aan de haal gegaan met een Ford Fiesta. Ook in de Groenstraat in Boortmeerbeek werd een inbraak vastgesteld. In totaal wisten de dieven zes laptops, cash geld, fototoestellen, juwelen en kledij mee te nemen. (ADPW)