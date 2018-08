Fietsers haken sturen in elkaar 07 augustus 2018

02u24 0

In Scharent in Haacht zijn zondagochtend zo rond 10.0 uur twee fietsers uit Steenokkerzeel ten val gekomen. De twee, een man en een vrouw, haakten vermoedelijk met hun sturen in elkaar. De 45-jarige vrouw kwam zwaar op haar hoofd terecht en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Bonheiden. Gelukkig droeg de vrouw een fietshelm en was er geen onmiddellijk levensgevaar. De partner liep een lichte schaafwonde en een kneuzing op. (ADPW)