Fietser botst met auto 24 januari 2018

02u29 0

Op het kruispunt van de Zoellaan en de Stationsstraat in Haacht, in de richting van het station, kwam gisterochtend iets na 7 uur een fietser in aanrijding met een voertuig dat het ronde punt opreed vanuit de Zoellaan.





De fietser, een 56-jarige man uit Aarschot, kwam ten val en werd na toedienen van plaatselijke zorgen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. (ADPW)