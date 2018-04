Fietsen in Roemenië aangetroffen die in 2016 werden gestolen 12 april 2018

De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde (FGP) heeft in Roemenië fietsen teruggevonden die halfweg mei 2016 gestolen werden bij Bike Sportive langs de Keerbergsesteenweg.





Begin dit jaar konden vijf leden van de Roemeens-Moldavische bende gearresteerd worden in het Brusselse en werden er al gestolen dure racefietsen en mountainbikes onderschept. Drie personen werden toen aangehouden.





Uitlevering

Verder onderzoek bracht de speurders naar het noorden van Roemenië, waar een man de in ons land gestolen fietsen verkocht. Belgische en Roemeense speurders voerden er drie huiszoekingen uit. Daarbij werden ook koersfietsen aangetroffen die werden gestolen in Wetteren en Kaprijke. De fietsen, 56 in totaal, zullen overgebracht worden naar ons land en ook de procedure voor de uitlevering van de heler is opgestart. Intussen werd ook nog een ander bendelid met de Moldavische nationaliteit in Italië opgepakt. Een kompaan met dezelfde nationaliteit is nog voortvluchtig. Een buschauffeur die instond voor het transport tussen België en Roemenië werd in maart gearresteerd, maar kwam vrij na het betalen van een borgsom. (TVP)