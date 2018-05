Familiehappening door dienst Welzijn 16 mei 2018

De dienst Welzijn van de gemeente Haacht houdt op zondag 20 mei naar aanleiding van de 'Week van de opvoeding' een Familiehappening. Die dag is iedereen van 11.30 tot 17.00 uur welkom in Park Den Breughel om er samen in het park te picknicken. Er zijn tal van activiteiten en workshops: grime en glittertattoos, een zoektocht, blotevoetenparcours, boekenmonstertjes knutselen, een verteltheater, reuzengezelschapsspellen, eendjes vissen, 'family on the move', peuters in actie, ouder- en kinderyoga, straattheater met livemuziek nog véél meer. Terwijl de kinderen ravotten, kunnen ouders genieten van het park aan GC Den Breughel. De dag wordt afgesloten met een gratis ijsje voor iedereen. Eveneens in het kader van de 'Week van de opvoeding' organiseert de gemeente nog tal van activiteiten voor kinderen. Meer info: www.haacht.be/week-van-de-opvoeding-2018. (SPK)