Elke Valvekens op reis dankzij eindejaarsactie BeHaacht 02 februari 2018

02u26 0

De Haachtse handelaarsvereniging BeHaacht heeft onlangs de winnaar van haar grote eindejaarsactie bekendgemaakt. Van de ongeveer 5.000 deelnemers wist Elke Valvekens uit Boortmeerbeek de totaalwaarde van alle door de 28 deelnemende handelaars in een glazen pop-upetalage getoonde artikelen het nauwkeurigst te schatten. Met een raming van 6.932 euro bleek de Boortmeerbeekse slechts 1,39 euro van de werkelijk verkoopwaarde - 6.933,39 euro - verwijderd. "Een pure gok, zelfs zonder nog maar naar de kerstetalage op de Markt te gaan kijken. Dat deed ik pas nadat mijn deelnameformulier was ingevuld", verzekert de winnares van een reischeque ter waarde van duizend euro. "Dit is de allereerste maal dat ik iets win. Voor dit jaar heb ik al twee reisjes geboekt staan, maar een derde kan daar zeker nog wel bij."





(SPK)