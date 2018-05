Eigen paraverleden insteek voor 'De Muts' HAACHTENAAR PETER DEJAEGHER (55) PUBLICEERT EERSTE ROMAN SVEN PONSAERTS

04 mei 2018

02u58 0 Haacht Ruim 30 jaar nadat hij zelf als para afzwaaide, schreef Haachtenaar Peter Dejaegher (55) de roman 'De Muts': een fictieverhaal met als insteek zijn ervaring bij de para's in Marche-les-Dames en Schaffen.

Het romanverhaal van 'De Muts' speelt zich af in de jaren tachtig, tijdens de opleiding tot paracommando. Hoofdpersonage Marc Gillis, een kersvers socioloog, kiest ervoor om zijn militaire dienstplicht bij de paracommando's te vervullen. Als enige universitair van zijn peloton begint hij aan de basisopleiding van vijf maanden. Het buitenbeentje kijkt zich de ogen uit de kop, in die voor hem volslagen onbekende wereld van macho's en vechtersbazen, van vernedering en fysieke uitputting.





'Bleukes'

"Als auteur en voormalig journalist had ik met 'Terug naar het Oostfront', Vijf vingers op de GR20 - Noord' en 'Snap What minister?' al wel enkele non-fictieboeken geschreven, maar dit is mijn romandebuut", vertelt de 55-jarige Haachtenaar, beroepshalve raadgever Communicatie voor minister Sven Gatz. "De Muts is dus fictie, maar wel doorweven met een ferme portie realiteit, zoals ik ze zelf heb beleefd", legt Dejaegher uit. "Als pas afgestudeerde 'Pol en Soccer' koos ik er eind 1985 zelf voor om mijn verplichte legerdienst bij de para's te vervullen. Als het dan tóch moest, wou ik ook iets beleven - parachutespringen en rotsklimmen, bijvoorbeeld. Meer dan 30 jaar geleden speelde ik ook al met het idee om een boek te schrijven over het parawezen - over hoe het leger 'bleukes' omvormt tot geoliede vechtmachines. Met dat doel schreef ik toen mijn ervaringen en belevenissen neer in ellenlange brieven aan mijn vrienden. Veel later dan toen voorzien, komt dat boek er nu uiteindelijk toch."





Wapenmakkers

Acht maanden lang was Dejaegher bij para's in het Diestse Schaffen. "Net als mijn hoofdpersonage leerde ik in die eenheid ook de vriendschap kennen onder wapenmakkers, allemaal met maar eenzelfde doel: slagen voor de zware, maandenlange opleiding om uiteindelijk die groene of rode 'muts' te bemachtigen. Ja, zelf verwierf ik ook zo'n felbegeerde rode muts."





In het boek nemen de spanningen tussen de rekruten toe. "Pesterijen, groepsdruk en een drugsaffaire leiden zelfs tot een tragisch ongeval in het Schotse trainingskamp van Otterburn. Maar was de kogel die een van de vrienden doodde wel verdwaald? De lezer komt het te weten. Zelf heb ik tijdens mijn paratijd gelukkig nooit een drugsaffaire of verdacht overlijden meegemaakt."





'De Muts' telt 350 pagina's, kost 25,95 euro en is vanaf nu te koop in de boekhandel.