Eetdagen KVC Haacht 27 januari 2018

KVC Haacht houdt tijdens het weekeinde van 3 en 4 februari haar 'Grote eetdagen'. Zaterdag 3 februari kan men van 17 tot 20 uur onder meer frikadellen, witte en zwarte pensen, vol-au-vent, boerentaart en rijstpap gaan eten. Op zondag is dat van 12 tot 19 uur.





De eetdagen vinden plaats in de kantine van het burgemeester Cloetensstadion van Sportcomplex Den Dijk, langs de Dijkstraat in Wespelaar. (SPK)