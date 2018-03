Eerste zorgflats in voormalig ursulinenklooster klaar 09 maart 2018

03u06 0 Haacht Er is opnieuw bewoning mogelijk in het voormalige ursulinenklooster Sint-Angela in Tildonk (Haacht). Landelijke Thuiszorg voorzag op het vroegere noviciaat van het huidige Engelenburcht enkele zorgflats voor senioren.

De nagelnieuwe zorgflats worden individueel opgevat. "Elke moderne studio of appartement beschikt over een leefruimte, slaapkamer en kitchenette en is geschikt voor een of twee personen", vertelt Marleen Vanhees, directeur Zorg bij Landelijke Thuiszorg. "Uniek aan dit concept is dat de bewoners buiten de openingsuren vrijblijvend en kosteloos kunnen beschikken over de infrastructuur van de kleinschalige dagopvang CADO, die hieronder gelegen is. Bijvoorbeeld om gezamenlijk televisie te kijken, te koken of gewoon bij te praten. Extra leuk is dat de toekomstige bewoners uitzicht hebben op de speelplaats van basisschool Lambertzhoeve." De huurprijs varieert van 325 tot 485 euro. "We beginnen nu met drie zorgflats. Maar als het initiatief aanslaat, is een uitbreiding zeker mogelijk", weet Swinnen. "Met nog enorm veel ruimte beschikbaar kunnen er hier zeker nog wel een tiental extra flats worden gerealiseerd." (SPK)