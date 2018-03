Eerbetoon Led Zeppelin op 'disCOVER' 08 maart 2018

Fans van rockmuziek moeten op zaterdag 17 maart naar GC Den Breughel in Haacht afzakken. Daar wordt tijdens de vijfde editie van 'disCOVER' niemand minder dan de legendarische rockgroep Led Zeppelin gevierd. Tributeband Letz Zeppelin zorgt voor een tot in de puntjes verzorgde vertolking van de legendarische band rond Jimmy Page, die dit jaar trouwens haar 50ste verjaardag viert. "In 2016 won Letz Zeppelin nog de 'The Clash Of The Coverbands, BeNeLux', een prestigieuze wedstrijd voor tributebands. We zijn dan ook maar wat blij dat we deze topartiesten hebben kunnen strikken", zegt Cedric, medepoprichter van organisator 'Les Cousins'. "Fantastisch is dat we Led Zeppelin kunnen eren tijdens hun gouden jubileumjaar." Het voorprogramma wordt verzorgd door Booze Blender. De lokale helden uit Haacht brengen zowel oude als nieuwe rockknallers, afgewisseld met een vergeten klassieker. De concertavond 'disCOVER' vindt plaats in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht. Het voorprogramma vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis. (SPK)