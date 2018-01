Dries en Lieve heropenen De Ton 02u29 0 Foto Sven Ponsaerts Lieve en Dries runnen vanaf 10 januari het vernieuwde café 'De Ton, Per Sempre' aan de Markt in Haacht. Haacht Aan de Markt in Haacht heropent woensdag het vernieuwde Kaffee De Ton: het wordt een café-bar met fingerfood. Nieuwe uitbaters Dries L'heureux (40) en echtgenote Lieve Magdeleyns (39) staken het bekende volkscafé in een fris jasje, en geven het voortaan ook een bijkomende (Italiaanse) toets.

"De Ton blijft een volkscafé, maar dan met enkele extra's", zegt het koppel. "Als echt Haachts café hebben we hier als zowat enige in het land maar liefst negen tapkranen van Brouwerij Haacht, zo zijn bijna al de bieren van de plaatselijke brouwer verkrijgbaar op vat. Daarnaast serveren we voortaan ook gin-tonics en cocktails in de zomer. We gaan crocs én Brusselse wafels bakken, en 's ochtends mini-ontbijtkoeken."





Eveneens nieuw is de 'fingerfood': ovengebakken bitterballen, kaaskroketten, mini-pizza's, curryworstjes... "Een kleine hap voor bij het gezellige drankje dus."





Dries en Lieve ruilen beiden na zo'n 20 jaar hun vertrouwde job voor het avontuur waarvan ze altijd al droomden. "Nadat de vorige uitbaters Jos en Theresa afgelopen zomer te kennen gaven na tien jaar met De Ton te stoppen, hebben we de sprong eindelijk gewaagd", vertellen de Haachtenaren, voorheen respectievelijk als zelfstandige in interieurartikelen en bediende in de uitzendsector werkzaam. "Het was op een van onze talrijke citytrips in Rome dat in een gelijkaardig, gezellig barretje de interesse voor dit concept is ontstaan. Vandaar ook het Italiaanse 'Per Sempre', wat 'voor altijd' betekent, als aanvulling op de gekende, reeds meer dan 45 jaar bestaande Haachtse cafénaam."





'De Ton, Per Sempre' is dagelijks vanaf 9.30 uur open en is alleen op maandag en dinsdag gesloten. (SPK)