Drie jonge slechtvalken in kerktoren 08 mei 2018

Gepiep alom bovenin de Haachtse kerktoren. Het koppel slechtvalken dat daar sinds vorig jaar in huist, heeft voor gezinsuitbreiding gezorgd. In de nestbak die Natuurpunt er installeerde werden drie jongen geboren: twee wijfjes en een mannetje.





"We zijn verrast dat het zo snel gegaan is", zegt Kristof Van Breedam, wetenschappelijk ringer bij het Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen. "Op basis van de ring die de jongen om de poot kregen, kunnen ze worden gevolgd. Zo weten we aan de hand van de ring die het wijfje draagt, dat de vogel in 2016 op een watertoren in het Duitse Aken werd geboren.





De slechtvalk is sinds ruim 20 jaar opnieuw aan een opmars bezig in Vlaanderen. Vorig jaar waren er in Vlaanderen 39 succesvolle broedgevallen. Die zorgden samen voor 120 jongen. (SPK)