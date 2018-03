Don Bosco tegen grensoverschrijdend taalgebruik 08 maart 2018

Technische school Don Bosco lanceert vandaag, op Internationale Vrouwendag, een sensibiliseringscampagne rond grensoverschrijdend taalgebruik. Onder de slogan 'Foute taal is totaal fout' hoopt de werkgroep Taalbeleid collega-leerkrachten op te roepen tot meer alertheid als het gaat over grensoverschrijdend taalgebruik bij jongens tegenover vrouwelijke studenten en leerkrachten. "Onze school telt 770 leerlingen, waarvan bijna tachtig meisjes. Als STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)-school trekken we traditioneel meer jongens aan", zegt Directeur Hilde Demeulemeester. "Dit maakt dat onze meisjes niet altijd op een subtiele manier worden aangesproken. Uit een steekproef bleek ook dat de overgrote meerderheid van het lerarenkorps grensoverschrijdende taal tegenkomt."





De leerkrachten dragen vandaag dan ook een button met de campagneslogan. (SPK)