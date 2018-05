Don Bosco lanceert stratosfeerballon 07 mei 2018

Don Bosco Haacht heeft zaterdag voor een kleine stunt getekend tijdens de opendeurdag van de school.





Zo'n veertig leerlingen en leerkrachten uit de richtingen Wiskunde-Wetenschappen, Industriële Wetenschappen en ICT werkten in de voorbije maanden aan enkele wetenschappelijke experimenten. Eén van die experimenten was een stratosfeerballon, die afgelopen weekend de lucht ingestuurd werd. Live-beelden van de vlucht en vluchtgegevens - zoals de hoogte en de locatie - kon je dankzij een verbinding met het ontvangststation van Don Bosco volgen op een groot scherm. De vlucht was ook te volgen op YouTube. Met de stunt wil Don Bosco Haacht de nieuwe STEM-projecten (Science, Technology, Engineering, Mathematics) van de school in de kijker zetten.





(BMK)