Don Bosco lanceert stratosfeerballon tijdens opendeur 03 mei 2018

02u28 0 Haacht Don Bosco Haacht zorgt voor haar opendeurdag van aanstaande zaterdag voor een stunt. Een 40-tal leerlingen en leerkrachten uit de richtingen Wiskunde-Wetenschappen, Industriële wetenschappen en ICT werkten de voorbije maanden aan enkele wetenschappelijke experimenten, die vanop de campus met een stratosfeerballon de lucht in zullen worden gestuurd.

"Een ingebouwde, voorgeprogrammeerde microcontroller zal in functie van de hoogte zowel de temperatuur, luchtdruk als versnelling meten", legt leerkracht David D'Haen uit. "De met drie kubieke meter helium gevulde ballon zal naar verwachting naar het oosten afdrijven, en zou uiteindelijk een maximale hoogte tot 30 kilometer moeten bereiken. Door de lage luchtdruk zal de ballon op die hoogte stukspringen. Een parachute zal er voor zorgen dat de wetenschappelijke experimenten in een isothermische doos ongehavend naar beneden komen. Een eveneens zelfgebouwde radarreflector moet tijdens de vlucht een botsing met een vliegtuig vermijden. Bij een eerder uitgevoerde testvlucht kwam de sonde iets voorbij het Duitse Dortmund neer, op ruim 200 kilometer van Haacht." De stratosfeerballon zal zaterdag om 11.30 uur worden opgelaten. Livebeelden van de vlucht zullen dankzij een verbinding met het eigen radio-ontvangststation van Don Bosco Haacht tijdens de opendeurdagen op een groot scherm en YouTube te volgen zijn. Met de stunt wil de secundaire scholencampus haar nieuwe STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics) in de kijker zetten. (SPK)