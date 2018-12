Dolle bestuurder (23) zigzagt langs marktgangers Verscheidene mensen moeten opzijspringen, waaronder moeder met kind ADPW

14u24 0 Haacht De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft een 23-jarige man opgepakt die woensdag over de Markt in Haacht scheerde met zijn wagen. De bestuurder negeerde een verkeersbord, zigzagde met hoge snelheid voorbij de marktkramen en ontvluchtte de politie. De man werd na een achtervolging ingerekend in Scherpenheuvel en blijkt geen onbekende voor het gerecht.

“Ik schrok mij een bult toen die wagen ineens voorbijzoefde. Een paar mensen konden maar net opzij springen voor de wagen. Ik heb geen idee wat de bestuurder bezielde, maar ik ben wel erg tevreden dat de politie die gek heeft kunnen oppakken”, klinkt het bij een vrouw die woensdag aanwezig was op de Haachtse markt.

Toen de interventiedienst van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen op de markt toezicht hield, kwam er plots een man met een Seat aangereden vanop de Keerbergsesteenweg. “Het voertuig negeerde het C3-bord en reed vervolgens de Markt op. Toen de bestuurder de patrouille opmerkte, reed hij met hoge snelheid zigzaggend voorbij de marktkramen. Er moesten verschillende mensen opzijspringen, waaronder een moeder met kinderen. Op de Werchtersesteenweg maande een patrouillerende inspecteur de bestuurder aan te stoppen. De bestuurder negeerde het bevel en moest zelfs uitwijken om de inspecteur niet te raken”, vertelt politiecommissaris Paul Belmans.

Zware boete

Hierna reed de bestuurder verder weg in de richting van Werchter. Omdat de inspecteurs de nummerplaat hadden kunnen noteren én door snel opzoekingswerk in de ANPR-camerabeelden, kon de politie de achtervolging gericht inzetten. In een steegje in Scherpenheuvel tussen twee woningen werd de dolle bestuurder ingerekend. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De bestuurder, een 23-jarige man uit Scherpenheuvel, is geen onbekende voor het gerecht. Hij legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Toch wacht hem wellicht een zware boete voor de resem inbreuken. “Het is een geluk dat niemand gewond raakte”, meent commissaris Belmans.

Volgens Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) had de man in kwestie geen slechte bedoelingen. “Het was iemand die daar passeerde en blijkbaar de weg niet goed wist en dan maar is doorgereden. Hij raakte daarna in paniek en sloeg op de vlucht. Maar dat is nog altijd geen goede reden dus ik vrees dat de man een tijdje met de fiets zal moeten rijden”, aldus Swiggers.