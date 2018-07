DJ Gert V brengt eerste single 'Pygmalion' uit 18 juli 2018

Haachtse DJ Gert van Asselberghs (30), beter bekend als DJ Gert V, bracht zijn eerste single 'Pygmalion' uit. De resident DJ van Kaffee Claude in Haacht werkte samen met zanger Codi Martin en Haachtse producer Yannic Fonderie die al samen werkte met ondermeer Natalia, Tom Helsen, Willy Sommers, Clouseau en Liliane Saint-Pierre. Luc Salu, die voorheen schreef voor Kaviaar, de groep van Jacques Vermeiren, bedacht de tekst.





Op Spotify werd het nummer al meer dan 600 keer gedownload.





"We brengen dit in de zomerperiode uit omdat er dan veel festiviteiten zijn. De titel 'Pygmalion' is een uitvinding van mijn schrijver, gebaseerd op de Griekse mythologie. Het gaat over een beeldhouwer wiens gebeden werden verhoord toen een standbeeld van de in zijn ogen ideale vrouw tot leven kwam. Momenteel zijn we bezig met een clip", wist Gert.





Een teaser staat op www.facebook.com/GertVanAsselberghs/ (BMK/SVDL)