Dijlebrug 19 dagen dicht 10 april 2018

Omwille van werken zal er nog tot en met 27 april geen verkeer mogelijk zijn tussen Rijmenam (Bonheiden) en haar buurgemeenten Boortmeerbeek en Haacht.





Een aannemer zal deze week een nieuwe persleiding aanleggen in de Hollakenbaan in Rijmenam. Hierdoor zal de verbindingsweg tot en met vrijdag 27 april in beide richtingen volledig afgesloten zijn. Omdat daarmee ook de brug over de Dijle wordt afgesloten, zullen Boortmeerbeek en Haacht dan niet meer bereikbaar zijn vanuit Rijmenam. Tijdens de werkzaamheden worden ook een aantal bushaltes van De Lijn tussen Rijmenam en Boortmeerbeek niet bediend. (SPK)