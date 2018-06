Digidokter houdt spreekuur 08 juni 2018

02u53 0

De 'digidokter' houdt opnieuw spreekuren bij HaBoBIB. De expert in computers, smartphones en laptops houdt alle mank lopende toestellen graag gezond. Men kan er terecht met vragen over antivirus, ongewenste software, internet, e-mail, Word, foto's, rare boodschappen ... Iedereen kan zonder afspraak met zijn multimediatoestel binnenlopen in de wachtzaal. De dienst is bovendien gratis. De digidokter houdt op dinsdagavond 19 juni van 17.30 tot 20 uur spreekuur in de bib van Boortmeerbeek, Blokstraat 2 in Schiplaken. Een dag later zit hij eveneens van 17.30 tot 20 uur in het OLC café van de bib van Haacht, Verhaegenlaan 5 in Haacht. (SPK)