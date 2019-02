Dieven stelen tv’s en laptops in Neerstraat ADPW

20 februari 2019

18u00 3

In de Neerstraat in Wespelaar bij Haacht werd dinsdag een woninginbraak vastgesteld. De inbrekers maakten gebruik van de afwezigheid van de bewoners, in de loop van de dag, om via de voordeur in te breken. De woning werd doorzocht en in wanorde achtergelaten. Er werden twee tv’s, twee laptops, smartphones en juwelen gestolen. De politie is een buurtonderzoek gestart.