Dierenbeul slaat toe in Haachts Broek

02u27 0 Haacht Bij Natuurpunt Haacht zitten ze met de handen in het haar. Het afgelopen weekend meldden alerte wandelaars dat er een dode blauwe reiger en een dode vos gevonden werden in het Haachts Broek. Na onderzoek bleek dat de reiger verschillende hagelbolletjes in het lichaam kreeg. De vos werd dan weer vergiftigd doordat er kippeneieren werden ingespoten met gif. "Dit zijn veruit de meest verontrustende feiten die wij ooit hebben meegemaakt", klinkt het bij Johan De Meirsman van Natuurpunt Haacht.

"Het afgelopen weekend werd ons, Natuurpunt Haacht en het Wildlife Taxiteam/Vogelbescherming Vlaanderen, door alerte wandelaars een dode blauwe reiger gemeld in het Haachts Broek. Omdat vermoed werd dat de reiger afgeschoten werd, lieten we dit onderzoeken door Rudi Oyen van het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder. Ons vermoeden bleek de waarheid. De röntgenfoto's tonen meerdere hagelbolletjes", klinkt het bij Natuurpunt Haacht. Zij tillen dan ook zwaar aan de feiten en hebben al een melding gedaan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij zullen normaal de gemeente Haacht en de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) op de hoogte stellen. Dat was dinsdagmiddag nog niet gebeurd. "Als dit gebeurd is, zijn dat toch verontrustende feiten. Het is de eerste keer dat ik zoiets hoor", klonk het bij politiewoordvoerder Paul Belmans.





"Niet alleen is de blauwe reiger een beschermde diersoort waarop jacht ten allen tijde verboden is, hij hield zich bovendien op in een erkend natuurreservaat. Wie de dader is, hebben we het raden naar, al is deze dus wel in het bezit van een jachtwapen", menen ze bij Natuurpunt Haacht. Zij roepen op om verdachte zaken te melden via het gratis nummer 0800 - 26 35 6. In het verleden werden in België af en toe reigers doodgeschoten. Als de daders gevonden werden, geraakten zij er niet goedkoop vanaf. Een man uit Sint-Denijs-Westrem kreeg enkele jaren geleden een boete van 1.650 euro omdat hij een blauwe reiger had afgeknald in zijn tuin.





Naast de reiger werd er het voorbije weekend ook een dode vos gevonden door alerte wandelaars. "Ook hier vroegen de omstandigheden van de vondst om een bijkomend onderzoek. Rudi Oyen van het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder bevestigde dat de vos vergiftigd was. Het leggen van gifeieren is een gangbare praktijk. Kippeneieren worden ingespoten met gif, met als bedoeling vossen, kraaien, roofvogels of zelfs (loslopende) honden van wandelaars te viseren en te doden. Het gebruik van gifeieren is niet alleen illegaal, maar ook onverantwoord. Het is een gevaar voor de volksgezondheid", zeggen ze bij Natuurpunt Haacht. Ook hier werd het Agentschap voor Natuur en Bos op de hoogte gebracht. "Wij vrezen immers dat er nog meer gifeieren kunnen liggen in Haacht en we adviseren om voorzichtig te zijn en honden steeds aan de lijn te houden. Wanneer huisdieren, maar ook kinderen, een dergelijk ei aantreffen is het oppassen geblazen", klinkt het nog. Bij Natuurpunt Haacht hopen ze dat deze dierenbeul binnen de kortste keren tegen de lamp loopt, voordat er nieuwe slachtoffers vallen.