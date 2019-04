Diamanten huwelijk voor Gaston en Mariëtte KAR

16 april 2019

17u39 0

Gaston Van Bael (81) en Mariëtte Van Craen (80) uit Haacht hebben elkaar altijd gekend. Of zo lijkt het toch. Ze waren beiden al heel jong lid van het Jong Boerenfront en ze zaten samen op school. Ondertussen zijn ze 60 jaar getrouwd. Gaston en Mariëtte hebben heel hun leven met hart en ziel geboerd. Ze hielden beesten, zoogkoeien en verder draaide het bedrijf vooral rond witloof en aardappelen. Het koppel kreeg drie zonen, Alois is degene die de boerderij nog draaiende houdt. Gaston en Mariëtte vinden hun grootste plezier nog altijd in het dansen. Ze maakten ook al twee cruises en een derde naar Scandinavië is niet uitgesloten. Het koppel springt soms nog in op de boerderij. Ze mochten ondertussen al vijf kleinkinderen verwelkomen.