Diamant voor Raymond en Christine 25 augustus 2018

Raymond Schepers en Christine Van Rompuy uit de Rijmenamsesteenweg in Haacht waren op 12 augustus precies 60 jaar getrouwd. Raymond (82) werd geboren in Kampenhout en heeft, samen met zijn broer, altijd Renaultgarage Schepers aan Kampenhout-Sas uitgebaat. Christine (81) werd geboren in Leuven en zorgde vooral voor het huishouden en hun drie dochters. Er kwamen ook vijf kleinkinderen en al vijf achterkleinkinderen voor de diamanten jubilarissen. Raymond is nog lid van de Landelijke Gilde Relst. Het koppel gaat ook graag af en toe lekker uit eten.





(SPK)