Diamant voor Louis en Julia 28 februari 2018

Louis Van Goolen en Julia Timmermans uit de Mercatorlaan vierden op 18 januari hun 60ste huwelijksverjaardag. Louis (80) groeide op in Werchter, en Haacht. Hij werkte eerst 15 jaar als onderhoudsmecanicien bij VTR in Haren, tot hij zijn eigen transportbedrijf uit de grond stampte. Na 20 jaar in het transport, sloot hij zijn loopbaan af als buschauffeur bij Miratours en Luxetours Vermeulen. Julia, of 'Wiske', (79) is afkomstig uit Grasheide (Putte), maar kwam ook als kind in Haacht wonen. Zij was het grootste deel van haar loopbaan zelfstandig kapster.





(SPK)