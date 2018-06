Diamant voor Gilbert en Gaby 14 juni 2018

Gilbert Penninckx (80) en Gaby Van Hulbeeck (79) uit Haacht hebben afgelopen weekend de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Hij is afkomstig uit Nederokkerzeel, zij uit Leuven. Ze werkten allebei in het Unic-warenhuis in Haacht: hij als slager, zij achter de vleestoog. Samen kregen ze een dochter. Gilbert is een echte vogelliefhebber, en stond mee aan de wieg van 'De Brabantse Zebravinkenclub'. Gaby maakt in haar vrije tijd wenskaarten.





(SPK)