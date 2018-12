Derde Kerstmarkt biedt divers aanbod Stefan Van de Weyer

16 december 2018

18u03 1 Haacht In het centrum van Haacht vond de derde hernieuwde Kerstmarkt plaats, de bezoekers konden ongeveer aan een kleine honderd standen met terecht. Er waren ook diverse animaties om de bezoekers te entertainen.

Buiten de tradionele kerstproducten waren er ook enkele specialisten op de Haachtse Markt aanwezig. Onder andere Gusti Lucchesi, een zaak die Italiaanse producten aanbiedt, gevestigd in Sint-Stevens-Woluwe. Je kon er Parmezaanse kaas uit een grote bol proeven.

“Het is de tweede keer dat we hier staan. We vonden het hier vorig jaar zo gezellig en leuk dat we besloten om hier opnieuw te komen staan. We vonden dat hier vele kraampjes stonden en dat de mensen hier keuze hadden uit vele verschillende producten. De sfeer is ook optimaal”, aldus Alfonsina en Giovanni van Gusti Lucchesi.

Even verderop konden de bezoekers genieten van twee Oosterse danseressen om de temperaturen boven het vriespunt te krijgen.