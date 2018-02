Derde Internationale Papierkunstbiënnale 13 februari 2018

In Gemeenschapscentrum Den Breughel in Haacht loopt van 24 februari tot en met 4 maart de International Paper Art Biennial. Op deze derde editie van de Internationale Papierkunstbiënnale van Kunststichting Perspektief vzw stellen 36 papierkunstenaars uit negen landen tentoon. Verspreid over drie verdiepingen toont deze kwalitatief hoogstaande, en voor België zelfs unieke tentoonstelling een ruime selectie van de hedendaagse, nationale en internationale papierkunst waarbij alle uiteenlopende disciplines worden getoond: zowel monumentale werken, collages, sculpturen, abstracte en realistische voorstellingen als portretten. In de marge van deze tentoonstelling is er ook 'Art On Paper', waarbij uitsluitend Belgische kunstenaars, werkzaam in de disciplines fotografie, de teken- en grafische kunsten, tentoon stellen. De expositie is nog tot en met zondag 4 maart te bezoeken in het Gemeenschapscentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht. Op weekdagen kan dat van 13 tot 18 uur. Op zaterdagen is de biënnale van 13 tot 19 uur geopend, en op zondagen van 11 tot 18 uur. De toegang bedraagt 6 euro. (SPK)