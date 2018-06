De Puzzel opent volledig groene speelplaats 27 juni 2018

02u32 0 Haacht Vrije Basisschool Don Bosco De Puzzel uit Haacht heeft gisteren haar nieuwe, groene speelplaats feestelijk geopend.

"Naar aanleiding van onze nieuwbouw moesten we nadenken over de invulling van de speelplaats", zegt Greet Verhoeven, directeur van De Puzzel. "Op vraag van de ouders en kinderen kozen we voor een veel groenere en diverse speelomgeving."





Zo kwamen er onder andere een zone 'Chill en Relax' met drie wilgenhutten, 52 meter aan wilgentunnels, een bloemenweide, wilgenvlechtwerk, takkenrils en insectenhotel. Maar met enkele speelheuvels en een avonturenzone met boomstammenpad en speelhout, kan er op de speelplaats natuurlijk ook worden geravot.





"En met wat meeval kunnen er door de scholieren volgend schooljaar uit de nieuwe pluktuin onder meer frambozen, blauwe en rode bessen, druiven en aarbeiden worden geoogst. Werkelijk elke plant werd door onze 360 leerlingen zelf geplant. En de kleuters hielpen met water geven." (SPK)