De geheimen van ursulinen-internaat ontsluierd

Toerisme Vlaams-Brabant presenteert de komende weken een unieke rondleiding in het voormalige ursulinenklooster Sint-Angela in Tildonk. Zuster Bénédicte en 'Mademoiselle Florentine' nemen de bezoekers op sleeptouw doorheen het klooster van de ursulinen, het huidige Engelenburcht. Ze staan in voor de kinderen die zich 'willen inschrijven in het internaat' en laten hen en hun 'ouders' alle hoekjes en kantjes van het indrukwekkende gebouw zien, aangevuld met enkele pittige verhalen en geheime onthullingen. De vier rondleidingen die staan gepland vinden plaats op de zondagnamiddagen 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april, telkens van 14 tot 15.45 uur. De deelnameprijs bedraagt 3 euro. Reserveren (maximaal 25 deelnemers per rondleiding) via grooteoorlog@vlaamsbrabant.be. Engelenburcht is gelegen langs de Kruineikestraat 5a, in Tildonk. (SPK)