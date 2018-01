Dak tien garageboxen vliegt in één ruk weg 19 januari 2018

02u25 0 Haacht Langs de Goltfuslaan in Haacht is in één ruk het dak van maar liefst tien garageboxen tegelijk gaan vliegen. De volledige constructie, een 30-tal meter lang, werd bij een krachtige windstoot opgetild en tot in een achterliggend grasland geblazen.

"Vanuit mijn kantoor zag ik rond 9.30 uur plots een flits. De hele dakconstructie van de achterliggende garageboxen werd zomaar opgetild en weggeblazen alsof het niks was", vertelt Rik Struye van Verzekeringskantoor Struye & Jennes, ook mede-eigenaar van de getroffen garages. "Gelukkig kwam de constructie hierachter op een onbebouwd terrein terecht; niemand raakte gewond en ook eventuele grotere schade bleef daardoor uit. In ons kantoor liepen er deze voormiddag (gisteren, nvdr) al heel wat schademeldingen binnen, maar dit voorval in onze eigen achtertuin lijkt in deze regio toch het zwaarste geval. De herstelling zal wellicht een hele tijd duren."





Van tien van de in totaal twintig aanwezige garageboxen verdween het dak. Onder andere ook enkele fietsen en een fietsendrager die aan de constructie bevestigd waren, gingen mee de lucht in. Gilberta Nys en haar man zijn enkele van de ongelukkige eigenaars met schade. Zij gingen gisteren meteen de schade opmeten. "Toen we een telefoontje kregen dat ons garagedak was verdwenen, konden we dat aanvankelijk bijna niet geloven", vertelt Gilberta. "Maar alles is weg, inclusief de zware bevestigingsbalken en zelfs een deel van de achtermuur. Wie acht zoiets nu voor mogelijk? De brandweer kwam wel langs, maar omdat er geen dekzeil werd gelegd, is het nu vooral zaak het gestockeerde - vooral wat oude meubeltjes en de moto van onze zoon - met plastic af te schermen voor de regen." (SPK)