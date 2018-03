Cursus Reanimeren en defibrilleren 05 maart 2018

Hartveilige gemeente Haacht organiseert samen met het Rode Kruis een nieuwe cursus reanimeren en defibrilleren. Deelnemers leren in drie uur tijd hoe een AED-toestel gebruikt moet worden. Zo'n toestel kan levens redden in geval van hartfalen, en is tegenwoordig al op vele openbare plaatsen te vinden. Deelnemen aan de cursus is gratis. De sessies vinden plaats op dinsdag 24 april en zondag 21 oktober, telkens van 19 uur tot 22 uur in Dienstencentrum Den Breughel in Haacht. Inschrijven is noodzakelijk en kan via welzijn@haacht.be, of 016/26.94.38. (SPK)