Cursus 'EHBO bij baby's en kinderen' 15 mei 2018

De Dienst Welzijn van Haacht houdt, in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen, een cursusavond 'EHBO bij baby's en kinderen'. Tijdens de drie uur durende cursus op donderdag 24 mei worden na de vier stappen in eerstehulpverlening de vaakst voorkomende huis-, tuin- en keukenongevallen met jonge kinderen behandeld: van eerste hulp bij bloeding, bloedneus, huis- en brandwonden over letsels aan botten, spieren en gewrichten tot vergiftiging en verslikking.





De cursus vindt plaats in de HaBoBIB van Haacht, Verhaegenlaan 5 en vangt aan om 19.30 uur.





Deelname is gratis, maar snel inschrijven is wel de boodschap. Dat kan via www.habobib.bibliotheek.be. (SPK)