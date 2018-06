College ontneemt schepen Feyaerts alle bevoegdheden 04 juni 2018

Het schepencollege van Haacht heeft schepen Mark Feyaerts alle bevoegdheden ontnomen. Vorige week dinsdag raakte bekend dat de sinds meer dan een maand als onafhankelijke zetelende schepen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor N-VA zal opkomen. Dat was de aanleiding voor het college om de schepen van Mobiliteit, Cultuur en Burgerzaken unaniem en met onmiddellijke ingang zonder bevoegdheden te zetten. "Ik had dit wel verwacht, en heb er ook begrip voor", reageert Feyaerts. "Dat ik voor N-VA zal opkomen, ligt bij een deel van het college moeilijk. Zelf zie ik het probleem niet. Deze actie is een teken dat men volop bezig is met de voorbereiding van de verkiezingen. De resterende maanden blijf ik met veel genoegen onafhankelijk schepen." Feyaerts' taken worden voor de rest van de aflopende legislatuur verdeeld onder de andere schepenen. Wie welke bevoegdheden krijgt, zal vandaag door de coalitievergadering worden bepaald. (SPK)