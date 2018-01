Chinees koppel stapt blij uit rechtbank 02u32 0

Een Chinees koppel uit Haacht is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. Samen met zes andere Chinezen werden de twee vervolgd voor mensensmokkel en -handel. Volgens het parket smokkelden ze minderjarige Chinese meisjes ons land in om hen vervolgens in de prostitutie te werk te stellen. De vrouw - tegen wie een celstraf van 3 jaar gevorderd werd - werd over de hele lijn vrijgesproken. Haar man riskeerde maar liefst 10,5 jaar omdat hij beschouwd werd als een van de kopstukken van de bende. Uiteindelijk gaf de rechter hem enkel een werkstraf voor het bezit van drugs en 9 maanden cel voor het bezit van valse stukken. "Een storm in een glas water. Mijn cliënte had geen enkele strafbare intentie en heeft ook nooit iets misdaan", aldus Wouter Smet. Marijn Van Nooten, die haar man verdedigde, was ook zeer tevreden. "Dit dossier was als een vegetarische loempia voor een carnivoor. Aanlokkelijk van buiten maar teleurstellend vanbinnen. We zijn blij dat de rechter dit dossier goed heeft geanalyseerd."





De zes anderen, die al tien jaar wonen in Brussel en Lebbeke, kregen straffen tot 4 jaar. (WHW)