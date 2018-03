Cash geld en juwelen gestolen 09 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag weten in te breken in een woning aan de Veeweideweg in Haacht. De inbrekers wisten cash geld en juwelen buit te maken. Vermoedelijk geraakten de daders binnen door middel van een ladder. (ADPW)