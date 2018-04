Burgemeester trekt lijst Open Vld Haacht 18 april 2018

02u38 0

Open Vld Haacht heeft de eerste namen voor haar kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Huidig burgemeester Steven Swiggers zal als kopman de lijst trekken. Vanop de eerste plaats is hij kandidaat om zichzelf op te volgen. Opvallend: voormalig burgemeester Mon Fillet - tot 2016 nog burgervader van Haacht - zal zich géén kandidaat meer stellen. Anders dan hij bij zijn afscheid drie jaar geleden liet uitschijnen, zal de ereburgemeester dus verrassend genoeg niet als steunend lijstduwer op de liberale lijst fungeren. Daarmee geeft Fillet de politieke fakkel definitief door - onder meer aan zijn zus Ilse, waarmee hij zoals wettelijk bepaald sowieso nooit samen in het gemeentebestuur zou mogen zetelen. Mon Fillet was in totaal negen jaar lang (van 2001 tot 2006, en van 2013 tot 2016) burgemeester. Hij zetelde 21 jaar lang onafgebroken in het Haachtse gemeentebestuur, waarvan 15 jaar in het schepencollege. Zijn zus, huidig OCMW-voorzitster Ilse Fillet, bekleedt de tweede plaats op de lijst, gevolgd door schepen Tom Van der Auwera, momenteel bevoegd voor Jeugd, Welzijn en Personeel. Lijstduwer wordt huidig schepen voor Financiën, Lokale Economie en Onderwijs Nico Bogaerts. De overige kandidaten zullen in de loop van de komende weken worden voorgesteld. (SPK)