Buitenspeeldag op evenementenweide 13 april 2018

De gemeente Haacht neemt ook dit jaar deel aan de 'Buitenspeeldag'. Op woensdagnamiddag 18 april worden er tussen 13 en 17 uur in heel Vlaanderen sport- en spelactiviteiten gehouden voor kinderen uit de lagere school.





Omdat er nog volop gebouwd wordt aan de multifunctionele zaal van Sportcomplex Den Dijk, kunnen de kinderen in Haacht dit jaar hun hart ophalen even verderop op de evenementenweide langs de Wespelaarsesteenweg. Men kan er springen op springkastelen, knutselen, spelen in de kleuterhoek en sportinitiaties en workshops volgen.





Inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis. Wie met de fiets komt, krijgt niet alleen een leuk gadget maar kan zijn fiets ook gratis laten graveren (van 13.30 tot 16.30 uur, identiteitskaart noodzakelijk).





Omwille van de verkeersveiligheid zal op 18 april één rijstrook van de Wespelaarsesteenweg voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten worden, en geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer. (SPK)